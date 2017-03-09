Найденный мертвым в Москве казахстанец хотел заработать на подарки к 8 Марта

По словам отца Алексея Руслана, его сын согласился помочь своему знакомому Виктору, работавшему в компании грузоперевозок.

«Нужно было отвезти на “Газели” груз, вроде двигатель самолета, и ему требовался напарник. Он попросил Алексея, моего сына, выступить в качестве экспедитора и поехать с ним. Мой сын согласился, и они выехали в Москву 17 февраля», — рассказывает Руслан Баркалов.

По его словам, Алексей Баркалов согласился на предложение, потому что хотел заработать денег на подарки маме и шестилетней сестренке. Сообщается, что груз был доставлен удачно и мужчины собирались возвращаться на родину.

«Они приехали в Москву в ночь на 21 февраля. Передали груз и по пути обратно собирались заехать к моему отцу в Липецкую область. Мы переписывались, и я был уверен, что все хорошо. На следующее утро, 22 февраля, Виктора попросили по работе забрать с собой груз для доставки в Актау. Алексей уже успел пожалеть, что согласился ехать. Поездка вымотала его. В последний раз мы связывались 22 февраля», — говорит отец Алексея Баркалова.

По его словам, о том, что его сын вместе с другом найдены мертвыми, Руслан Баркалов узнал от своего знакомого, Романа.

«Позвонил Рома, сказал, что Виктор и Алексей обнаружены мертвыми. Я тут же, 24 февраля, вылетел в Москву. Никто из посольства или Министерства иностранных дел мне не помогал. Мне пришлось самому бегать по разным РОВД и добывать информацию о своем сыне. Когда, наконец, поиски привели меня в морг, где находились их тела, мне пришлось заплатить 126 тысяч рублей за бальзамирование тел и гробы. В справке, выданной в морге, указано, что предварительная причина смерти — отравление угарным газом. Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, результаты которой будут готовы через месяц. Транспортировка тел тоже стоит немалых денег. Благо, Роман согласился за свой счет привезти их тела в Актау», — говорит Баркалов.

По словам родственников, у Виктора Москалева осталась только мать. По ее доверенности стало возможным забрать тело Виктора в Актау. Руслан Баркалов не считает, что это было убийство. Отец погибшего сетует на плохое техническое состояние «Газели». Точные результаты будут известны, когда закончится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, тела двух казахстанцев обнаружили в автомобиле «Газель» в Дмитровском районе Москвы 23 февраля. По данным СМИ, они приезжали на склад за товаром. Когда они не забрали вовремя товар, их начали искать. Собеседник журналистов утверждает, что они отравились угарным газом.