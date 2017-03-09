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10:57 (мск), источник: Newslab.ru

Пожилая женщина выпала из окна 8 этажа в Красноярске

В Советском районе с 8 этажа упала пожилая женщина, сообщили 9 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Несчастный случай произошел сегодня днем на ул. Молокова, 27, — из окна 8 этажа жилого дома выпала женщина. Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, которая выясняет все обстоятельства произошедшего.

Известно, что женщине 64 года. Полицейским предстоит выяснить, было ли падение случайным либо нет. Напомним, это второй случай падения с высоты за последние два дня — на Енисее спасатели сейчас ищут женщину, упавшую с Октябрьского моста.

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