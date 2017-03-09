За неделю на Дону выявили более 60 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним
В Ростовской области сотрудники полиции провели акцию «Безопасное детство». За неделю было выявлено более 60 фактов продажи горячительных напитков несовершеннолетним.
В Ростовской области сотрудники полиции провели акцию «Безопасное детство». За неделю было выявлено более 60 фактов продажи горячительных напитков несовершеннолетним.
На некоторых реализаторов составили административные протоколы, а на тех, кого поймали за повторным нарушением закона, завели уголовные дела.
Кроме того, правоохранители посетили полторы тысячи семей, в которых провели со взрослыми беседы по данной проблем.