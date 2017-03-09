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11:13 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

За неделю на Дону выявили более 60 случаев продажи алкоголя несовершеннолетним

В Ростовской области сотрудники полиции провели акцию «Безопасное детство». За неделю было выявлено более 60 фактов продажи горячительных напитков несовершеннолетним.

На некоторых реализаторов составили административные протоколы, а на тех, кого поймали за повторным нарушением закона, завели уголовные дела.

Кроме того, правоохранители посетили полторы тысячи семей, в которых провели со взрослыми беседы по данной проблем.

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