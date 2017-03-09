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10:54 (мск), источник: РИА Крым

В Крым с Украины дважды пытались ввезти наркотики на «Опелях»

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости (Крым). Сотрудниками Погрануправления УФСБ России по Республике Крым были пресечены две попытки ввоза наркотических средств на территорию полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Первую попытку предпринял гражданин Украины 1983 года рождения, который пытался въехать на территорию Крыма через пункт пропуска «Перекоп». В ходе осмотра его автомобиля «Opel» под резиновым ковриком заднего пассажирского места был обнаружен газетный сверток, в котором находилось вещество темно-зеленого цвета с характерным запахом. Вещество было взято на анализ, в ходе которого выяснилось, что это марихуана.
Согласно законодательству РФ гражданин Украины, пытавшийся ввезти «канабис» в Крым, был передан сотрудникам МВД.

Еще один украинец на микроавтобусе «Opel» попался на транспортировке наркотиков в пункте пропуска «Джанкой». По данным пограничников, наркотики, а именно 1,4-бутандиол, гражданин положил в сумку, которая находилась в багажнике авто. Как рассказал гражданин сопредельного государства, две бутылки вещества его попросил перевезти в Крым гражданин, который за это заплатил. Как думал «перевозчик», в бутылках находилось средство для ухода за авто.

По факту покушения на контрабанду возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале марта сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена деятельность 35-летнего жителя Сакского района, подозреваемого в совершении незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере.

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