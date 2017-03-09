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10:54 (мск), источник: АиФ Крым

Сотрудница крымской полиции сбила насмерть велосипедистку

В результате аварии пострадавшая велосипедистка получила травмы несовместимые с жизнью.

Накануне сотрудница крымской полиции сбила велосипедистку, в результате чего та погибла, передает пресс-служба МВД по РК. ДТП произошло в Нижнегорском районе.

«Сотрудник органов внутренних дел, двигаясь на транспортном средстве, допустила наезд на велосипедистку — местную жительницу 1998 года рождения, которая двигалась в попутном направлении», — поясняется в сообщении.

По данным пресс-службы сейчас по данному факту проводится служебная проверка. В том случае, если сотрудница ОВД будет обвинена в ДТП, ее уволят из органов внутренних дел, а непосредственных руководителей нарушительницы привлекут к дисциплинарной ответственности.

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