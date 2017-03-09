Сотрудница крымской полиции сбила насмерть велосипедистку

Накануне сотрудница крымской полиции сбила велосипедистку, в результате чего та погибла, передает пресс-служба МВД по РК. ДТП произошло в Нижнегорском районе.

«Сотрудник органов внутренних дел, двигаясь на транспортном средстве, допустила наезд на велосипедистку — местную жительницу 1998 года рождения, которая двигалась в попутном направлении», — поясняется в сообщении.