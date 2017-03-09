В Тольятти молодой человек украл из офиса ноутбук и спрятался за сугробом
Сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого жителя Тольятти за кражу оргтехники, сообщает
Сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого жителя Тольятти за кражу оргтехники, сообщает
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который при виде патрульной машины поспешил сесть в припаркованный автомобиль и хотел скрыться. Они решили проверить его документы.
В ходе досмотра сотрудники Росгвардии заметили, что мужчина нервничает и странно смотрит в сторону сугроба. Обойдя его, патрульные обнаружили там прятавшегося мужчину с ноутбуком в руках, а рядом с ним — два лежащих на снегу
В этот момент по рации стражи правопорядка получили ориентировку на кражу оргтехники из офисного помещения. В частности, были украдены ноутбук стоимостью более 17 тысяч рублей и два ресивера общей стоимостью 20 тысяч рублей. Подозреваемых задержали.
Как выяснилось позже, 26-летний молодой человек, который ранее был неоднократно судим, взломал дверь офиса одной из фирм и украл оргтехнику, потом он вызвал своего приятеля на автомобиле, но скрыться не успел. По данному факту возбуждено уголовное дело.