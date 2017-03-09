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11:02 (мск), источник: Pro Город Самара

В Тольятти молодой человек украл из офиса ноутбук и спрятался за сугробом

Сотрудники Росгвардии задержали неоднократно судимого жителя Тольятти за кражу оргтехники, сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, который при виде патрульной машины поспешил сесть в припаркованный автомобиль и хотел скрыться. Они решили проверить его документы.

В ходе досмотра сотрудники Росгвардии заметили, что мужчина нервничает и странно смотрит в сторону сугроба. Обойдя его, патрульные обнаружили там прятавшегося мужчину с ноутбуком в руках, а рядом с ним — два лежащих на снегу AV-ресивера.

В этот момент по рации стражи правопорядка получили ориентировку на кражу оргтехники из офисного помещения. В частности, были украдены ноутбук стоимостью более 17 тысяч рублей и два ресивера общей стоимостью 20 тысяч рублей. Подозреваемых задержали.

Как выяснилось позже, 26-летний молодой человек, который ранее был неоднократно судим, взломал дверь офиса одной из фирм и украл оргтехнику, потом он вызвал своего приятеля на автомобиле, но скрыться не успел. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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