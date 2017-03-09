В Пермском крае шестилетняя девочка задохнулась в сугробе

Девочка задохнулась в сугробе недалеко от дома. Как рассказали в Кудымкарском межрайонном следственном отделе СКР по Пермскому краю корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье», ребёнок не смог выбраться из снега.

«Накануне дети вырыли лаз в расположенной неподалёку снежной горе. В тот день соседские ребята играть не пошли. Девочка отправилась туда одна. Родители находились неподалёку, — рассказала руководитель следственного отдела, подполковник юстиции Татьяна Вековшинина. — Отец колол дрова, мать ненадолго отлучилась в магазин. В этот период, видимо, и произошла трагедия. Родители стали беспокоиться, что дочери долго нет. Когда обнаружили ребёнка в сугробе, она уже не подавала признаков жизни. Семья — хорошая, старшие дети учатся в школе. Эта девочка ходила в детский сад и готовилась поступать в 1 класс».

Сейчас по факту гибели девочки проводится доследственная проверка.