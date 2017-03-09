Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Под Донецком идут ожесточенные бои, ВСУ несут серьезные потери
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Как живут восточные жены на самом деле
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
WikiLeaks: ЦРУ прослушивает телефоны, компьютеры и телевизорыОрганизация WikiLeaks опубликовала секретные документы ЦРУ под названием Vault 7
В России введут новые нормы труда для женщин
Двухлетний сын Чадова и Дитковските стал полиглотом
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца Правого сектора - СМИ
На Украине растет вражда между жителей и дончан
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
«Отдает Польше западные земли»: эксперт о решении Украины
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
11:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае шестилетняя девочка задохнулась в сугробе

Малышка играла в снегу недалеко от дома.

Девочка задохнулась в сугробе недалеко от дома. Как рассказали в Кудымкарском межрайонном следственном отделе СКР по Пермскому краю корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье», ребёнок не смог выбраться из снега.

«Накануне дети вырыли лаз в расположенной неподалёку снежной горе. В тот день соседские ребята играть не пошли. Девочка отправилась туда одна. Родители находились неподалёку, — рассказала руководитель следственного отдела, подполковник юстиции Татьяна Вековшинина. — Отец колол дрова, мать ненадолго отлучилась в магазин. В этот период, видимо, и произошла трагедия. Родители стали беспокоиться, что дочери долго нет. Когда обнаружили ребёнка в сугробе, она уже не подавала признаков жизни. Семья — хорошая, старшие дети учатся в школе. Эта девочка ходила в детский сад и готовилась поступать в 1 класс».

Сейчас по факту гибели девочки проводится доследственная проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пермяки едят шаверму под присмотром Ганнибала Лектера
СМИ: Джон Хантсман согласился стать послом США в России
СМИ назвали вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks
Соцсети бурно отреагировали на сенсационную победу «Барселоны»
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
«Барселона» забила «ПСЖ» шесть мячей и вышла в четвертьфинал ЛЧ Отыграв четыре гола, великая каталонская команда совершила чудо, которое раньше не удавалось ни одному клубу в истории еврокубков
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы» Член жюри популярного шоу талантов пояснил, что имел в виду под «запрещенным приемом» со стороны безногого танцора, появившегося в одном из недавних выпусков
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Жителей хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Новые станции желтой ветки откроют в ближайшие дни
Девятиэтажки в Москве будут сносить вместе с пятиэтажками
Леди
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото) Этот тренд понравится тем, кто любит максимальный комфорт
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь