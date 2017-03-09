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11:24 (мск), источник: Новости Перми

Пермяк вытащил соседа из огня

8 марта в городе Перми по улице Чебоксарская, 29 произошел пожар в квартире. Хозяин курил и уснул, от сигареты загорелась кровать. Погибнуть мужчине не дал сосед, вытащивший его из задымленного помещения.

Пермяк Сергей Жагов шел по коридору дома. Его остановила соседка и сообщила, что из десятой квартиры пахнет гарью. 30-летний мужчина постучал в дверь, ее никто не открыл. При этом дверь была горячая.

Сергей выбежал из дома к окну квартиры. Разбив его, он увидел пламя на кровати в углу. Мужчина влез внутрь и попытался открыть дверь изнутри комнаты, но не смог. Тогда он увидел, что на кровати лежит его сосед без сознания.

Сергей схватил мужчину с кровати и вытащил на улицу через разбитое окно. В этот момент к дому подъехали первые подразделения пожарной охраны. Комнату квартиры начали тушить.

Пострадавший 39-летний мужчина с ожогами 1−3 степеней головы, шеи, тела, рук и ног на площади 60%, госпитализирован в городскую больницу № 21.

Установлено, что он был один в квартире пьяный и курил. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.

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