Пермяк вытащил соседа из огня

Пермяк Сергей Жагов шел по коридору дома. Его остановила соседка и сообщила, что из десятой квартиры пахнет гарью. 30-летний мужчина постучал в дверь, ее никто не открыл. При этом дверь была горячая.

Сергей выбежал из дома к окну квартиры. Разбив его, он увидел пламя на кровати в углу. Мужчина влез внутрь и попытался открыть дверь изнутри комнаты, но не смог. Тогда он увидел, что на кровати лежит его сосед без сознания.

Сергей схватил мужчину с кровати и вытащил на улицу через разбитое окно. В этот момент к дому подъехали первые подразделения пожарной охраны. Комнату квартиры начали тушить.

Пострадавший 39-летний мужчина с ожогами 1−3 степеней головы, шеи, тела, рук и ног на площади 60%, госпитализирован в городскую больницу № 21.

Установлено, что он был один в квартире пьяный и курил. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении.