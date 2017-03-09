В Башкирии сгорело две тонны сена
УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкирии сгорело две тонны сена. Сообщение о возгорании в личном хозяйстве поступило на пульт диспетчера
УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкирии сгорело две тонны сена. Сообщение о возгорании в личном хозяйстве поступило на пульт диспетчера
На место происшествия прибыли силы и средства МЧС — две единицы техники и пять спасателей. Им удалось потушить огонь через 20 минут после сигнала.
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По информации местных жителей, не исключено, что сено подожгли злоумышленники.
«Уважаемые жители республики! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования правил пожарной безопасности! При возгорании звоните по единому телефону спасателей и пожарных — 01, с мобильного телефона — 101. “Телефон доверия” МЧС: