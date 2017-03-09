В Башкирии сгорело две тонны сена

На место происшествия прибыли силы и средства МЧС — две единицы техники и пять спасателей. Им удалось потушить огонь через 20 минут после сигнала.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РБ сообщили, что угрозы распространения огня нет. Погибших и пострадавших нет.

По информации местных жителей, не исключено, что сено подожгли злоумышленники.