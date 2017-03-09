В Казани водитель сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия

7 марта в 14.00 водитель неустановленного автомобиля, следуя по ул. Р. Гареева со стороны ул. Ферма-2 в направлении Оренбургского тракта напротив дома № 92 по ул. Р. Гареева, по предварительным данным не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 15-летнюю девочку, после чего в нарушение п. 2.5 ПДД с места происшествия скрылся. В результате ДТП девочка получила растяжение мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника.

Очевидцев происшествия просят звонить по тел. (843) 5−333−848.

Всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 137 ДТП, из них 4 происшествия с пострадавшими — наезд на пешехода, 2 столкновения автотранспорта и падение пассажира. В результате 4 участника ДТП — пешеход, 2 водителя и пассажир — получили травмы различной степени тяжести, сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.