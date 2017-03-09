В Волгограде коммерческая фирма задолжала сотрудникам 320 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы четверым работникам коммерческой организации по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным следствия, с июня по ноябрь 2016 года четверо работников предприятия, специализирующегося на строительстве газопроводов и котельных, не получали заработную плату. Общая сумма задолженности перед ними составила свыше 320 тысяч рублей. Следователи установили, что финансовая возможность расплатиться с работниками у фирмы имелась, об этом свидетельствует движение денежных средств по ее счетам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Следствие не исключает, что работников, пострадавших от действий недобросовестного работодателя, в ходе расследования окажется значительно больше.

Расследование уголовного дела продолжается.