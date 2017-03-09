Четыре года в колонии проведет главврач новосибирского роддома за растрату
Главврач роддома № 6 Наталья Семененко 4 года тайно платила зятю и дочери зарплату, хотя они не работали в учреждении, сообщает
Главврач роддома № 6 Наталья Семененко 4 года тайно платила зятю и дочери зарплату, хотя они не работали в учреждении, сообщает
Четыре года в колонии проведет главврач новосибирского роддома за растрату, сообщает
Главврач роддома № 6 Наталья Семененко в 2009 году приняла на работу своего зятя, который по факту не работал в учреждении, однако незаконно получил с марта 2010 по октябрь 2013 года заработную плату в сумме более 4,6 млн рублей.
Кроме того, Семененко с целью улучшить материальное положение своей дочери с 2011 по 2013 годы заключила с ней договоры об оказании учреждению
Она признана виновной в совершении преступлений по ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества).
Центральный районный суд приговорил Семененко к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.