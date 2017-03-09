В Омске задержаны серийные похитители автомобилей

Полицейские раскрыли грабеж и вымогательство, совершенные группой лиц по предварительному сговору, как сообщают в УМВД России по Омской области, при несении службы по охране общественного порядка в Кировском округе у дома по ул. Верхнеднепровской сотрудники ППС услышали женщину, которая из окна комнаты просила о помощи.

Полицейские поднялись в квартиру и выяснили, что в отношении проживающей здесь семейной пары совершено преступление. Хозяин жилища был избит и лишился автомобиля «Инфинити» 2003 года выпуска стоимостью 650 000 рублей. Находившуюся в квартире гостью стражи порядка доставили в отдел полиции № 2, где у нее изъяли принадлежащие потерпевшим телефоны: отобрав их, злоумышленница посчитала, что потерпевшие не найдут возможность сообщить о происходящем в полицию.

Далее следствие выяснило, что у женщины есть подельник, который избил владельца дорогого автомобиля, забрал ключи от иномарки и скрылся.

Полицейские задержали ранее судимого 32-летнего подозреваемого по месту жительства в Кировском округе. Похищенный автомобиль полицейские обнаружили на одной из городских автостоянок и вернули владельцу.

Как было установлено далее, задержанные мужчина и женщина причастны еще к одному преступлению. В ходе осмотра их квартиры сотрудники полиции нашли копии документов на имя 28-летнего жителя Советского округа. Под угрозой физической расправы они требовали продать принадлежащий ему автомобиль «Митсубиси» и отдать им деньги.