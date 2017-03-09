Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы»
Работа, которая вас убивает
Песков ответил на требование США прекратить огонь в Донбассе
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
WikiLeaks: ЦРУ прослушивает телефоны, компьютеры и телевизорыОрганизация WikiLeaks опубликовала секретные документы ЦРУ под названием Vault 7
Дочка МакSим стала копией мамы
Необычные роды звездных мам: пять историй
Из хрущевок предложили переселять в деревянные дома
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
"Погиб лучший": снайпер ДНР застрелил бойца Правого сектора - СМИ
На Украине растет вражда местных и дончан
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
«Отдаст Польше западные земли»: эксперт о решении Украины
Экс-командиры НАТО боятся «синих моряков» РФ - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
11:48 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске задержаны серийные похитители автомобилей

Полицейские раскрыли грабёж и вымогательство орудовавшей в Омске преступной семейки.

Полицейские раскрыли грабеж и вымогательство, совершенные группой лиц по предварительному сговору, как сообщают в УМВД России по Омской области, при несении службы по охране общественного порядка в Кировском округе у дома по ул. Верхнеднепровской сотрудники ППС услышали женщину, которая из окна комнаты просила о помощи.

Полицейские поднялись в квартиру и выяснили, что в отношении проживающей здесь семейной пары совершено преступление. Хозяин жилища был избит и лишился автомобиля «Инфинити» 2003 года выпуска стоимостью 650 000 рублей. Находившуюся в квартире гостью стражи порядка доставили в отдел полиции № 2, где у нее изъяли принадлежащие потерпевшим телефоны: отобрав их, злоумышленница посчитала, что потерпевшие не найдут возможность сообщить о происходящем в полицию.

Далее следствие выяснило, что у женщины есть подельник, который избил владельца дорогого автомобиля, забрал ключи от иномарки и скрылся.

Полицейские задержали ранее судимого 32-летнего подозреваемого по месту жительства в Кировском округе. Похищенный автомобиль полицейские обнаружили на одной из городских автостоянок и вернули владельцу.

Как было установлено далее, задержанные мужчина и женщина причастны еще к одному преступлению. В ходе осмотра их квартиры сотрудники полиции нашли копии документов на имя 28-летнего жителя Советского округа. Под угрозой физической расправы они требовали продать принадлежащий ему автомобиль «Митсубиси» и отдать им деньги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Заберите нас отсюда!» Сибиряки просят их переселить
ЕС продлит на полгода санкции против 146 граждан РФ и Украины
СМИ назвали вероятный источник утечки секретов ЦРУ в WikiLeaks
Соцсети о «Барселоне»: Надо дать «Барсе» Кубок и закрыть Лигу
Досрочные выборы президента Южной Кореи могут состояться 9 мая
Пограничники США заявили о падении потока нелегалов при Трампе
Конгресс США утвердил миссию НАСА на Марс и Европу
Президент Боливии одобрил увеличение площади посевов коки
Спорт
Увидеть «МЮ» и умереть. 9 сумасшедших историй про игру в Ростове Мы собрали девять самых удивительных историй вокруг матча Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед»
Авто
Автосалон в Женеве: 5 главных новинок для России Интересных автомобилей на нашем рынке, к сожалению, становится все меньше. Тем не менее, даже на пафосной швейцарской выставке нашлись модели, актуальные для России
Hi-Tech
Резкое падение цен в России на PlayStation 4 и Xbox One Hi-Tech Mail.Ru проанализировал рынок и выяснил, что игровые приставки PlayStation 4 и Xbox One можно купить в России дешевле 20 тысяч рублей
Кино
Познер объяснил свои слова про участника «Минуты славы» Член жюри популярного шоу талантов пояснил, что имел в виду под «запрещенным приемом» со стороны безногого танцора, появившегося в одном из недавних выпусков
Недвижимость
15 тысяч молодых семей получат деньги на жилье
Васильевский остров оставят без новых пляжей
Материнский капитал будут выдавать быстрее
В Петербурге продали рекордное число квартир
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
Дочка Пелагеи и Ивана Телегина растет копией папы (видео) Певица раскрыла секреты материнства.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь