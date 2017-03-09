Смертельное ДТП в РТ: при столкновении легкового и грузового авто погибли два человека
В Азнакаевском районе Татарстана в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает
В Азнакаевском районе Татарстана в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает
Страшная авария произошла утром 9 марта на трассе Сарманово — Ютаза — там столкнулись легковой и грузовой автомобили.
— В результате ДТП на месте погибли два человека, которые находились в салоне автомобиля «Лады Калины», — говорится в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.