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15:33 (мск), источник: Новая Кубань

Директор кропоткинского агрокомплекса скрыл 26 миллионов налогов от кубанской казны

Краснодар. 9 мар. — Новая Кубань. Правоохранители изучают финансовую документацию предприятия, чтобы восстановить справедливость и взыскать финансовые средства в счет кубанского бюджета.

С января по сентябрь 2015 г. директор ООО Агрокомплекс «Борисовский» фальсифицировал показатели деятельности предприятия с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. В итоге за 1 и 2 кварталы 2015 г. в налоговые органы были поданы фиктивные декларации. В этом директору помогала 34-летняя знакомая. Общими усилиями они скрыли от налоговых органов 26,4 млн рублей.

Нарушители законодательства стали фигурантами уголовных дел: директор по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ, ч.5 ст. 33), его подельница — по факту пособничества (п.«б» ч.2 ст. 199 УК РФ).

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, злоумышленников вычислили сотрудники УЭБ и ПК ГУ, направив материалы в МВД РФ по краю.

Расследование уголовного дела продолжается. После установления обстоятельств преступления причиненный государству ущерб будет возмещен в виде возвращения денежных средств в казну.

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