В Дондюшанах «накрыли» нелегальный склад боеприпасов

Во время обысков у подозреваемого были обнаружены: пистолет модели «Fort — 12 P» с зарядным устройством, три картриджа, зарядное устройство с 7 патронами, пневматический пистолет с пятью патронами, пистолет «Байкал — 442», ружье модели «ИЖ 27 ЕМ — 1С», 12 патронов, а также компоненты для бронетанковой военной техники.

Оружие и боеприпасы были направлены на экспертизу и проверку законности их владения.

Если будет признана вина задержанного, то ему грозит до трех лет тюрьмы или штраф в размере 650−950 условных единиц, а также 180−240 часов неоплачиваемых работ в пользу общества.