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11:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Товарный поезд едва не снес автомобиль в Иркутской области

Водитель скрылся с места происшествия.

Водитель автомобиля Toyota, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым составом на железнодорожном переезде около станции Юрты в Тайшетском районе Иркутской области. Только благодаря профессиональным действиям машиниста, который применил экстренное торможение, трагедии удалось избежать. С целью уйти от ответственности, водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

«Руководство магистрали в очередной раз напоминает, что нарушение правил пересечения железнодорожных путей влечет за собой административное наказание. Штраф — минимальное последствие подобных нарушений. Желание сэкономить время и пренебрежение правилами дорожного движения могут стать причиной непоправимой трагедии», — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, 33-летний водитель автомобиля МАЗ, проигнорировав правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд, в результате чего допустил столкновение с проходящим грузовым поездом в Бирюсинске Тайшетского района Иркутской области 16 февраля. В результате произошедшего никто не пострадал за исключением виновника инцидента, получившего незначительные ушибы. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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