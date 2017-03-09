В Ангарске три девушки пытались похитить парфюмерию из магазина
В Ангарске сотрудники Росгвардии задержали трёх девушек, подозреваемых в краже парфюмерии.
В Ангарске сотрудники Росгвардии задержали трёх девушек, подозреваемых в краже парфюмерии.
В Ангарске сотрудники Росгвардии задержали трёх девушек в возрасте от 24 до 29 лет, подозреваемых в краже парфюмерии из охраняемого магазина косметики и парфюмерии «Летуаль». Как сообщает 9 марта 2017 года
Подозреваемых доставили в отдел полиции, где выяснилось, что одна из девушек ранее была судима за аналогичное преступление. Кроме того, девушки сознались ещё в трёх кражах в магазинах «Летуаль» в Ангарске. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).