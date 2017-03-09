В Уфе спасатели нашли заблудившегося мужчину с обмороженными конечностями
УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе спасатели нашли заблудившегося мужчину с обмороженными конечностями. Накануне в 23.40 в городскую службу спасения позвонила женщина. Она сообщила, что её родственник заблудился в лесном массиве — между санаторием «Радуга» и ГК «Президент отель». По её словам, мужчина пошел прогуляться по лесу, но прошло довольно много времени, а он так и не вернулся. Родственники пытались отыскать его самостоятельно, но их попытки не увенчались успехом, проинформировали в