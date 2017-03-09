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12:11 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе спасатели нашли заблудившегося мужчину с обмороженными конечностями

УФА, 9 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе спасатели нашли заблудившегося мужчину с обмороженными конечностями. Накануне в 23.40 в городскую службу спасения позвонила женщина. Она сообщила, что её родственник заблудился в лесном массиве — между санаторием «Радуга» и ГК «Президент отель». По её словам, мужчина пошел прогуляться по лесу, но прошло довольно много времени, а он так и не вернулся. Родственники пытались отыскать его самостоятельно, но их попытки не увенчались успехом, проинформировали в пресс-службе ведомства.

Через 30 минут поисков спасатели нашли мужчину. Он с обмороженными конечностями находился внизу крутого склона. Скорее всего, уфимец решил спуститься к реке, но не рассчитал силы. Подняться обратно он не смог. Ко всему прочему, у пострадавшего разрядился мобильник. Спасатели транспортировали мужчину до автомобиля «скорой помощи», затем его увезли в городскую больницу.

«Если вы оказались в подобной ситуации или стали очевидцем происшествия, где кому-либо требуется помощь спасателей, пожарных, полиции или “скорой”, сразу звоните в службу спасения по номеру “112”. На него можно звонить без сим-карты, при нулевом балансе и с заблокированной клавиатурой телефона», — сообщили в ведомстве.

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