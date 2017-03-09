В Уфе спасатели нашли заблудившегося мужчину с обмороженными конечностями

Через 30 минут поисков спасатели нашли мужчину. Он с обмороженными конечностями находился внизу крутого склона. Скорее всего, уфимец решил спуститься к реке, но не рассчитал силы. Подняться обратно он не смог. Ко всему прочему, у пострадавшего разрядился мобильник. Спасатели транспортировали мужчину до автомобиля «скорой помощи», затем его увезли в городскую больницу.

«Если вы оказались в подобной ситуации или стали очевидцем происшествия, где кому-либо требуется помощь спасателей, пожарных, полиции или “скорой”, сразу звоните в службу спасения по номеру “112”. На него можно звонить без сим-карты, при нулевом балансе и с заблокированной клавиатурой телефона», — сообщили в ведомстве.