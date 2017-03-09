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12:17 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства травмирования ребенка в роддоме

В Выксе Нижегородской области во время принятия родов врачи сломали новорожденной девочке руку и повредили позвоночник. Проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«6 марта 2017 года на лентах региональных информагенств размещена информация и ролик о причинении вреда здоровью новорожденному ребенку в роддоме г. Выкса Нижегородской области, а также непринятии врачами мер по предотвращению данного происшествия. Выксунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Нижегородской области по данному факту организована доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сейчас новорожденная девочка и ее мама находятся в Нижнем Новгороде в областной больнице.

Министерство здравоохранения Нижегородской области также проводит проверку.

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