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12:03 (мск), источник: 112.ua

Расстрел в центре Киева: Что известно об убитом бизнесмене Александре Ряжеве

В центре Киева 8 марта посреди улицы расстреляли автомобиль бизнесмена. Он возвращался домой с двумя детьми. Целились в водительскую дверь, злоумышленник выпустил целых шесть пуль. От многочисленных ранений бизнесмен скончался, а детей срочно госпитализировали в больницу.

Источник: 112.ua

Все происходило на улице Антоновича в Голосеевском районе Киева. Бизнесмен Александр Ряжев вместе с дочкой и сыном 9 и 6 лет вечером возвращался домой. Там машину уже поджидал стрелок, возле дома он шесть раз выстрелил в Mercedes-Benz CLS, где находился Ряжев с детьми. Стрелял предположительно из пистолета Макарова.

От полученных ранений бизнесмен умер, детей доставили в больницу «Охматдет»: девочка получила огнестрельное ранение руки, а мальчик — ноги. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту убийства начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В полиции отмечали, что личность убитого установлена, однако не называли его имя.

СМИ выяснили, что речь идет о бизнесмене Александре Ряжеве, известном в Одессе по кличке «Беня». Он был совладельцем популярного в городе ресторана «Витрина», вокруг которого многие годы шли судебные тяжбы. Ряжева обвиняли в рейдерском захвате одного из помещений одесского «Облпотребсоюза», которое занимал ресторан.

Также он контролировал пляж «Зебра» на 10-й станции Большого Фонтана. В 2012 г. там были избиты активисты, отстаивающие права одесситов на бесплатный доступ на городские пляжи.

Одним из самых громких было дело относительно Днепровского универмага в Киеве, который он якобы выкупил за копейки, а затем обманул инвестора, пытавшегося приобрести недвижимость.

На сайте Верховной Рады можно найти сообщение, что в 2007 г. Ряжев был включен в избирательный список блока «Аграрная Украина». Там говорилось, что Ряжев Александр Ефимович 1965 г.р., директор ООО «Славутич-95», включен в список под № 13.

Сайт Odessa.net.ua пишет, что причиной расстрела «Бени» мог стать его проигрыш в карты, который составил 500 тыс. долл. Издание отмечает, что эта сумма якобы была им взята из «общей кассы» московских «инвесторов». При этом в полиции пока что не назвали версии убийства. Поиск стрелявшего продолжается.

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