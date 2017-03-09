Под Волгоградом задержали вымогателя с гранатой
7 марта в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» обратился 50-летний житель х. Провоторовский.
7 марта в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Урюпинский» обратился 50-летний житель х. Провоторовский.
Мужчина сообщил, что его односельчанин, угрожая предметом, похожим на гранату, требовал отдать ему имеющиеся денежные средства.
Прибывшие на место происшествия сотрудники
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ — «Разбой».