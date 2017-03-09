Под Волгоградом задержали вымогателя с гранатой

Мужчина сообщил, что его односельчанин, угрожая предметом, похожим на гранату, требовал отдать ему имеющиеся денежные средства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы задержали 30-летнего ранее судимого местного жителя. Задержанный пояснил свой поступок тем, что у него не хватало денежных средств на приобретение спиртных напитков, и таким образом он решил проблему. В доме у рецидивиста была обнаружена граната времен ВОВ, которой он угрожал потерпевшему.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ — «Разбой».