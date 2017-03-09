Акмолинские полицейские устроили масштабную облаву на незаконных старателей
В Акмолинской области полицейские за сутки задержали 63 незаконных старателя, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
В Акмолинской области полицейские за сутки задержали 63 незаконных старателя, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
С начала года в поселковые отделы полиции, расположенные в поселках Бестобе и Аксу было доставлено более 800 «незаконных старателей», при этом, отметили в полиции, за «добычей» на территорию Степногорска приезжают жители не только Акмолинской, но и соседних областей.
«Сотрудниками
По всем фактам обнаружения и изъятия руды и