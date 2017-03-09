Акмолинские полицейские устроили масштабную облаву на незаконных старателей

С начала года в поселковые отделы полиции, расположенные в поселках Бестобе и Аксу было доставлено более 800 «незаконных старателей», при этом, отметили в полиции, за «добычей» на территорию Степногорска приезжают жители не только Акмолинской, но и соседних областей.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы в целях досмотра автомашин на предмет перевозки незаконно добытой золотосодержащей руды проверено уже свыше 100 единиц транспорта. На территории Степногорского региона было изъято 2 мини-цеха по переработке руды и свыше 7 тонн золотосодержащей кварцевой руды. Обнаружено 5 незаконных пролазов для спуска на нижние горизонты шахт, расположенных в поселках Бестобе и Аксу», ― говорится в сообщении.