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12:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Акмолинские полицейские устроили масштабную облаву на незаконных старателей

В Акмолинской области полицейские за сутки задержали 63 незаконных старателя, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Источник: Newtimes.kz

С начала года в поселковые отделы полиции, расположенные в поселках Бестобе и Аксу было доставлено более 800 «незаконных старателей», при этом, отметили в полиции, за «добычей» на территорию Степногорска приезжают жители не только Акмолинской, но и соседних областей.

«Сотрудниками дорожно-патрульной службы в целях досмотра автомашин на предмет перевозки незаконно добытой золотосодержащей руды проверено уже свыше 100 единиц транспорта. На территории Степногорского региона было изъято 2 мини-цеха по переработке руды и свыше 7 тонн золотосодержащей кварцевой руды. Обнаружено 5 незаконных пролазов для спуска на нижние горизонты шахт, расположенных в поселках Бестобе и Аксу», ― говорится в сообщении.

По всем фактам обнаружения и изъятия руды и мини-цехов возбуждено 12 уголовных дел, а в том числе 8 уголовных дел по статье «Самовольное пользование недрами».

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