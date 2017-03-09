Новосибирские спасатели помогли лыжнику, который ударился головой

Спасатели нашли человека, который пострадав во время прогулки на лыжах.

Как сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска (МАСС), на пульт диспетчера поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина ударился головой, когда катался на лыжах на берегу Обского водохранилища. Спасатели выдвинулись на снегоходах и обнаружили пострадавшего. Оказалось, что он катался на лыжах и ударился головой.

Специалисты доставили мужчину до территории отряда АСО «Приморский», где оказали ему первую помощь. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Напомним, недавно произошла похожая ситуация. Пенсионер вышел на лыжах в лес и потерялся. После мужчина сам вызвал спасателей, которые оказали ему первую помощь.