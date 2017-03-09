Новосибирские спасатели помогли лыжнику, который ударился головой
Мужчина не мог сам добраться до дома.
Мужчина не мог сам добраться до дома.
Спасатели нашли человека, который пострадав во время прогулки на лыжах.
Как сообщает Муниципальная
Специалисты доставили мужчину до территории отряда АСО «Приморский», где оказали ему первую помощь. От медицинской помощи пострадавший отказался.
Напомним, недавно произошла похожая ситуация. Пенсионер вышел на лыжах в лес и потерялся. После мужчина сам вызвал спасателей, которые оказали ему первую помощь.