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14:23 (мск), источник: АиФ Омск

Омич без прав, скрываясь от полиции, вылетел в кювет

У водителя имелись явные признаки опьянения.

Омич без прав, скрываясь от полиции, вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

6 марта полицейские в г. Калачинск в районе 03.00 заметили автомобиль Toyota, который ехал, петляя по дороге. Стражи порядка попытались остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование полицейских. Водитель повысил скорость и попытался оторваться от сотрудников ГИБДД.

«Тойота» двигалась в направлении федеральной автодороги «Челябинск — Новосибирск». При выезде на круговое движение водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет. Находившийся за рулём мужчина 1978 г. р. отрицал факт управления транспортным средством. Также у него при себе не было документов, — сообщила пресс-служба УМВД.

Мужчину доставили в отделение полиции, однако он отказался от медицинского освидетельствования. За это в отношении него составлен административный протокол.

За неповиновение он получил наказание в виде административного ареста на 7 суток. Также за вождение в нетрезвом виде его привлекут к ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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