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17:43 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Арском районе водитель «Жигулей» сбил насмерть женщину

(Казань, 9 марта, «Татар-информ»). В Арском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Происшествие случилось 8 марта в 19:25 на 3-м км трассы Арск — граница Марий Эл. 55-летний водитель «Жигулей» 7-й модели превысил скорость и сбил 47-летнюю женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении, не имея при себе световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

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