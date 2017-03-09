В Арском районе водитель «Жигулей» сбил насмерть женщину

Происшествие случилось 8 марта в 19:25 на 3-м км трассы Арск — граница Марий Эл. 55-летний водитель «Жигулей» 7-й модели превысил скорость и сбил 47-летнюю женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении, не имея при себе световозвращающих элементов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.