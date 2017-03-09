На улице Киевской в Калининграде столкнулись три автомобиля

Авария произошла рядом с мостом. Hyundai врезался в остановившийся впереди Opel. После этого в первый автомобиль въехала Kia. В результате ДТП травмы получила 23-летняя пассажирка третьей машины.

Кроме этого, на трассе Калининград — Мамоново Renault врезался в Mitsubishi, который выезжал со второстепенной дороги. Водитель первого автомобиля получил ранения.

На перекрёстке улиц Гагарина и Куйбышева в Калининграде столкнулись Mercedes и Audi. В результате 53-летний водитель первой машины получил травмы.

На улице Дзержинского в Калининграде под колёса Volkswagen попал 57-летний мужчина, который переходил улицу в неположенном месте. Мужчину госпитализировали.

Ещё одну аварию зафиксировали на Приморском кольце. Водитель Opel при перестроении столкнулась с Hyundai. Виновница ДТП получила травмы.