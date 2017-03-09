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12:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Следователи обвинили жителя Воронежской области в убийстве полуторагодовалой дочери

Мужчина признал вину.

Следователи предъявили 30-летнему жителю Петропавловского района обвинение в убийстве полуторагодовалой дочери, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в четверг, 9 марта. Мужчина признал вину.

Отца девочки обвинили в убийстве малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сельчанину грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи и полицейские выясняют обстоятельства преступления.

Девочка возрастом год и 4 месяца пропала в одном из сел Петропавловского района в среду, 1 марта. Отец забрал ребенка из дома 28-летней матери. Родители девочки в разводе. Полицейские задержали мужчину, но дочери с ним не было. Тело ребенка обнаружили в 14:10 четверга, 2 марта. Девочка умерла от асфиксии в результате утопления. Полицейские возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Отца ребенка, подозреваемого в убийстве дочери, взяли под стражу.

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