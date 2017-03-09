Фальшивые документы печатала студентка из Новосибирска

21-летнюю студентку одного из вузов Новосибирска задержали полицейские в речном порту Новосибирска. По имеющейся оперативной информации, гражданка изготавливала фальшивые документы.

— Оперативники изъяли у подозреваемой 21 бланк листов нетрудоспособности, деньги, списки клиентов и мобильный телефон. По словам студентки, за один поддельный «больничный лист» она выручала около трех тысяч рублей, — сообщил сотрудник ЛО МВД России в речном порту Новосибирска Константин Шумкин.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За нелегальный бизнес девушке грозит до двух лет лишения свободы.