Фальшивые документы печатала студентка из Новосибирска

21-летнюю студентку одного из вузов Новосибирска задержали полицейские в речном порту Новосибирска. По имеющейся оперативной информации, гражданка изготавливала фальшивые документы.
— Оперативники изъяли у подозреваемой 21 бланк листов нетрудоспособности, деньги, списки клиентов и мобильный телефон. По словам студентки, за один поддельный «больничный лист» она выручала около трех тысяч рублей, — сообщил сотрудник ЛО МВД России в речном порту Новосибирска Константин Шумкин.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За нелегальный бизнес девушке грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, что за оформление фальшивых больничных листов терапевт поликлиники в Советском районе получил условный срок. Кроме того, мужчине предстоит выплатить штраф 170 тысяч рублей. Также за поддельные листы нетрудоспособности, выданные четырем жителям Новосибирска, под суд пойдет врач-ортопед.