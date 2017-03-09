В Сочи возбудили дело после гибели в ДТП члена сборной РФ по маунтинбайку

Авария произошла 26 февраля в Сочи. Водитель автомобиля Volkswagen при перестроении допустил наезд на Гоголева, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм 32-летний спортсмен позже скончался в больнице. По результатам экспертизы выяснилось, что водитель на момент аварии был трезв.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».