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13:18 (мск), источник: РИА Новости

В Сочи возбудили дело после гибели в ДТП члена сборной РФ по маунтинбайку

МОСКВА, 9 мар — Р-Спорт. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Сочи, в котором погиб член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев, сообщается на официальном сайте главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

Авария произошла 26 февраля в Сочи. Водитель автомобиля Volkswagen при перестроении допустил наезд на Гоголева, двигавшегося на велосипеде в попутном направлении. От полученных травм 32-летний спортсмен позже скончался в больнице. По результатам экспертизы выяснилось, что водитель на момент аварии был трезв.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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