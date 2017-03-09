Пенсионерка попала под колеса автобуса на краснодарском автовокзале

Пенсионерка не воспользовалась пешеходным переходом.

Автобусом «ГалАЗ» управлял 54-летний житель ст. Медведовской. Около 21:30 женщина переходила проезжую часть. Она находилась в зоне видимости водителя, совершавшего маневр по территории вокзала. Тем не менее, рейсовый автобус сбил женщину.