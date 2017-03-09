9-летняя школьница ушла из дома в Приангарье из-за нежелания выполнять домашнее задание
Правоохранители вернули девочку родителям.
Правоохранители вернули девочку родителям.
Транспортные полицейские в Тайшете Иркутской области разыскали без вести пропавшую 9-летнюю девочку. Ученица второго класса самовольно ушла из дома, так как не хотела выполнять школьное домашнее задание. Полицейские вернули дочь родителям, которые искали девочку на протяжении нескольких часов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
В минувшие выходные во внеслужебное время сотрудник
«Как выяснили полицейские, 9-летняя ученица второго класса несколько часов назад самовольно ушла из дома, так как не хотела выполнять школьное домашнее задание», — сообщили в
Полицейские вернули школьницу благодарным родителям, которые искали свою дочь и успели написать заявление о ее пропаже в территориальный отдел полиции.