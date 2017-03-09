9-летняя школьница ушла из дома в Приангарье из-за нежелания выполнять домашнее задание

Транспортные полицейские в Тайшете Иркутской области разыскали без вести пропавшую 9-летнюю девочку. Ученица второго класса самовольно ушла из дома, так как не хотела выполнять школьное домашнее задание. Полицейские вернули дочь родителям, которые искали девочку на протяжении нескольких часов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В минувшие выходные во внеслужебное время сотрудник патрульно-постовой службы транспортной полиции, двигаясь на автомобиле по трассе Бирюсинск-Тайшет, заметил на обочине девочку, которая была одета не по сезону и находилась без сопровождения взрослых. Старший сержант полиции доставил ребенка инспекторам по делам несовершеннолетних.

«Как выяснили полицейские, 9-летняя ученица второго класса несколько часов назад самовольно ушла из дома, так как не хотела выполнять школьное домашнее задание», — сообщили в пресс-службе.

Полицейские вернули школьницу благодарным родителям, которые искали свою дочь и успели написать заявление о ее пропаже в территориальный отдел полиции.