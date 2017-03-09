Калининградские полицейские задержали мужчину с наркотиками в носке

Инцидент произошёл ночью 6 марта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль «Шкода», в котором подозреваемый ехал в качестве пассажира, полицейские остановили на Советском проспекте. Водитель машины нарушил ПДД, однако нервничал заметно меньше, чем 30-летний мужчина на заднем сиденье. При виде полицейских пассажир попытался избавиться от запрещённых веществ. В носке, который он бросил на пол машины, оказалось более 10 граммов амфетамина.

Калининградец уже имел судимость за незаконный оборот наркотиков. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ — «Незаконное хранение психотропных веществ в особо крупном размере». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.