СК начал проверку по факту гибели матери и двоих детей на пожаре в Иркутской области

СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту гибели женщины и ее двоих детей на пожаре в селе Захал Эхирит-Булагатского района сегодня утром, 9 марта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, пожар произошел в селе Захал Эхирит-Булагатского района Иркутской области сегодня утром, 9 марта. В результате ЧП погибли 37-летняя мать и двое ее детей — 18-летняя дочь и 8-летний сын. По предварительным данным, возгорание произошло по причине короткого замыкания. Обстоятельства данного пожара выясняют дознаватели и эксперты пожарно-испытательной лаборатории.