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15:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК начал проверку по факту гибели матери и двоих детей на пожаре в Иркутской области

Трагедия произошла в селе Захал Эхирит-Булагатского района.

СУ СКР по Иркутской области начал доследственную проверку по факту гибели женщины и ее двоих детей на пожаре в селе Захал Эхирит-Булагатского района сегодня утром, 9 марта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, пожар произошел в селе Захал Эхирит-Булагатского района Иркутской области сегодня утром, 9 марта. В результате ЧП погибли 37-летняя мать и двое ее детей — 18-летняя дочь и 8-летний сын. По предварительным данным, возгорание произошло по причине короткого замыкания. Обстоятельства данного пожара выясняют дознаватели и эксперты пожарно-испытательной лаборатории.

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