В Прикамье игра в сугробе оказалась смертельной для дошкольницы

В Юсьвенском районе Пермского края шестилетняя девочка задохнулась в сугробе. Трагедия произошла 8 марта. Ребенок погиб, играя возле своего дома, сообщает ряд СМИ.

Не сумев выбраться из рыхлого сыпучего снега, дошкольница сначала потеряла сознание, а затем задохнулась. Подробности происшествия в СМИ разнятся. В одном случае говорится, что ребенок копал ямки в сугробе и упал в одну из них вверх ногами. Другое издание сообщает, что девочка копала руками в сугробе лаз. Еще одно СМИ отмечает, что лаз уже был вырыт накануне местными детьми.

Когда родители забеспокоились о долгом отсутствии ребенка, то бросились искать девочку. Обнаружили ее в сугробе уже бездыханной. В настоящее время проводится доследственная проверка.

По данным следственных органов, семья считается благополучной. В ней воспитывается еще двое детей.