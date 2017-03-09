Супружеская пара омичей занимались закладкой наркотиков
Вместо того, чтобы заниматься законной деятельностью, молодые люди решили получить «легкие» деньги и заняться наркоторговлей.
Вместо того, чтобы заниматься законной деятельностью, молодые люди решили получить «легкие» деньги и заняться наркоторговлей.
В Омске транспортные полицейские задержали сбытчиков наркотиков. Сотрудники Омского линейного управления МВД России задержали супружескую пару. Полицейские нашли у них в машине между передними сидениями пакет с 47 свертками, в которых было порошкообразное вещество.
Как показала экспертиза, в пакете лежало 22 грамма наркотического средства
В настоящее время в отношении супругов было возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере. По такой статье супруги могут оправиться в тюрьму на срок от 10 до 20 лет.