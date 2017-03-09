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14:14 (мск), источник: Om1.ru

Супружеская пара омичей занимались закладкой наркотиков

Вместо того, чтобы заниматься законной деятельностью, молодые люди решили получить «легкие» деньги и заняться наркоторговлей.

В Омске транспортные полицейские задержали сбытчиков наркотиков. Сотрудники Омского линейного управления МВД России задержали супружескую пару. Полицейские нашли у них в машине между передними сидениями пакет с 47 свертками, в которых было порошкообразное вещество.

Как показала экспертиза, в пакете лежало 22 грамма наркотического средства N-метилэфедрон, который в народе называют «соль». Как выяснили правоохранители, 27-летняя омичка вместе с 21-летним мужем зарабатывали на жизнь наркоторговлей. Продавали вещества супруги с помощью системы закладок. Все они были обнаружены транспортными полицейскими, а наркотики из них — изъяты.

В настоящее время в отношении супругов было возбуждено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере. По такой статье супруги могут оправиться в тюрьму на срок от 10 до 20 лет.

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