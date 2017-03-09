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13:59 (мск), источник: Мослента

Сотрудники МЧС спасли 15 человек из горящего здания на северо-востоке Москвы

Пожар уже потушен.

Источник: РИА "Новости"

Пожарные спасли 15 человек из горящего производственного здания на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного управления МЧС. В данный момент пожар уже потушен.

Сообщение о возгорании по адресу Высоковольтный проезд, дом 1, строение 26 поступило на пульт дежурного в 12:09. Прибывшие на место спасатели заметили слабый дым, идущий с первого этажа двухэтажного комплекса.

В тушении пожара были задействованы 36 человек. Пострадавших не было. Возгорание было полностью ликвидировано в 12:40.

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