Сотрудники МЧС спасли 15 человек из горящего здания на северо-востоке Москвы

Пожарные спасли 15 человек из горящего производственного здания на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного управления МЧС. В данный момент пожар уже потушен.

Сообщение о возгорании по адресу Высоковольтный проезд, дом 1, строение 26 поступило на пульт дежурного в 12:09. Прибывшие на место спасатели заметили слабый дым, идущий с первого этажа двухэтажного комплекса.

В тушении пожара были задействованы 36 человек. Пострадавших не было. Возгорание было полностью ликвидировано в 12:40.