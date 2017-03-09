Сотрудники МЧС спасли 15 человек из горящего здания на северо-востоке Москвы
Пожар уже потушен.
Пожар уже потушен.
Пожарные спасли 15 человек из горящего производственного здания на
Сообщение о возгорании по адресу Высоковольтный проезд, дом 1, строение 26 поступило на пульт дежурного в 12:09. Прибывшие на место спасатели заметили слабый дым, идущий с первого этажа двухэтажного комплекса.
В тушении пожара были задействованы 36 человек. Пострадавших не было. Возгорание было полностью ликвидировано в 12:40.