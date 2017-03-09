Директор минского КУП задержан за взятку

«Руководитель получил взятку за благоприятное решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров поставок оборудования, в интересах частной фирмы. На протяжении нескольких лет чиновник закупал от поставщиков оборудование по завышенным ценам, получая откаты в виде процентов от общей суммы закупки. С целью недопущения конкурентов злоумышленник давал незаконные указания подчиненным формально проводить закупки, указывая в них условия и критерии, заранее оговоренные с представителем коммерческой фирмы», — отметили в ГУВД.

Оперативники задержали директора с поличным при получении взятки 1 марта. Он находится в СИЗО. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 430 УК (получение взятки), ведется расследование.

«Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Не исключено, что официальные обвинения будут выдвинуты и по другим эпизодам преступной деятельности», — заявили правоохранители.