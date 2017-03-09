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14:40 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге произошел разлив огнеопасного газа

ЧП зафиксировано в районе больничного городка 6 горбольницы, атмосфера загазована.

В Екатеринбурге во время перевозки газа произошла авария, в результате которой возникла утечка сжиженного газа, предположительно, пропана. О ЧП «АиФ Урал» около 15 часов в четверг, 9 марта сообщили читатели.

«На транспортной кольцевой развязке в районе улицы Серафимы Дерябиной и объездной дороги, в направлении в сторону микрорайона Академический стоит грузовик с цистерной сжиженного газа. Под ним и на удалении десятков метров видны следы утечки газа. В воздухе ощущается резкий химический запах», — сообщил читатель. По его словам, водитель грузовика включил аварийную сигнализацию. Запах ощущается в районе ЦГБ № 6.

В оперативных службах информации о ЧП пока нет, оценить опасность не представляется возможным. «Спасательные службы вызовов не получали. Наша техника не выезжала», — сообщила пресс-атташе свердловского главка МЧС Наталья Зырянова.

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