В Казани начался судебный процесс по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал»

Судебное заседании началось в 10 утра 9 марта, проходит оно в ДК «Юность». По уголовному делу привлечены 12 человек, на данный момент 11 человек находятся под арестом, четверо из них — под домашним. Один из фигурантов подписал обязательство о явке на заседание.

Компанией арендатором сгоревшего комплекса являлась ООО «Заря», директор данного предприятия и два его заместителя являются обвиняемыми по делу. Также в числе обвиняемых руководитель ЗАО «УК «АС Менеджмент» — компания, которой принадлежало здание, один из специалистов Госстройнадзора, руководитель межрайонного отдела судебных приставов, женщина, работавшая приставом-исполнителем и пятеро строителей, которые проводили кровельные работы.

Список обвинений в отношении привлеченных лиц: нарушение требований пожарной безопасности, осуществление строительных работ, вступавших в противоречие с требованиями безопасности, халатность, неисполнение судебного решения, злоупотребление полномочиями, их превышение, подделка документов.

Следствие считает, что причиной пожара явилось то, что здание не было предназначено для использования в качестве торгового центра, на подобное его использование не было разрешения, кроме того, эксплуатация здания проходила с грубейшими нарушениями пожарной безопасности.

Напомним, пожар в одном из крупнейших торговых центров Казани произошел 11 марта 2015 года, огонь охватил около 4 тысяч квадратных метров, здание в итоге полностью выгорело. Всего от действий стихии пострадали 703 человека, 19 человек погибло, 61 гражданами были получены различные травмы. Денежные средства, потраченные на тушение пламени составили около 11, 9 млн рублей, сумма затрат на работы по устранению последствий пожара составила 64,6 млн рублей. Требования, предъявленные потерпевшими о возмещении морального вреда составили 11,27 млрд рублей.