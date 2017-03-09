Заведено дело о гибели 18 собак и кошек в квартире зоозащитницы

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, экспертиза показала, что причиной гибели животных стало истощение.

«Смерть животных наступила из-за истощения организма, вызванного халатным отношением к животным и недокормом на фоне глубокого нарушения обмена веществ и снижения резистентности организма», — отмечают в ведомстве.