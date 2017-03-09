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14:38 (мск), источник: УралПолит.ру

Заведено дело о гибели 18 собак и кошек в квартире зоозащитницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге по факту гибели 18 кошек и собак в квартире зоозащитницы возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе областной прокуратуры, экспертиза показала, что причиной гибели животных стало истощение.

«Смерть животных наступила из-за истощения организма, вызванного халатным отношением к животным и недокормом на фоне глубокого нарушения обмена веществ и снижения резистентности организма», — отмечают в ведомстве.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», трупы животных в доме девушки-волонтера были найдены в январе. Кошек и собак ей сдавала на передержку зоозащитная организация.

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