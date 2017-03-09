Заведено дело о гибели 18 собак и кошек в квартире зоозащитницы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге по факту гибели 18 кошек и собак в квартире зоозащитницы возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге по факту гибели 18 кошек и собак в квартире зоозащитницы возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными».
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
«Смерть животных наступила
Как ранее писал «УралПолит.Ru», трупы животных в доме