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18:39 (мск), источник: РИА Новости

Семья погибшего вице-спикера ЗС Петербурга требует 7 млн рублей компенсации

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 мар— РИА Новости. Дочь и брат погибшего в ДТП вице-спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Солтана потребовали 7 миллионов рублей компенсации в рамках гражданских исков по уголовному делу в отношении петербуржца Дмитрия Изотова, сообщил РИА Новости его защитник Владимир Гарнин.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, 14 августа 2016 года на 43 километре автодороги Парголово-Огоньки Изотов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем под управлением Солтана. В результате аварии политик и его жена погибли, их дочь и два пассажира врезавшегося автомобиля тяжело пострадали. Выжившая в ДТП дочь Солтана Анастасия в конце ноября 2016 года погибла в результате падения с высоты.

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Изотов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трем лицам. Уголовное дело Изотова в четверг начали рассматривать по существу во Всеволожском городском суде Ленинградской области. В ходе заседания было оглашено обвинительное заключение.

«Мой подзащитный заявил, что вину не признает. Свои показания он будет давать после оглашения всех материалов дела и допроса свидетелей», — сказал адвокат Гарнин, добавив, что в ходе заседания были подтверждены также гражданские иски потерпевших: от дочери погибшего на сумму 6 миллионов рублей и от брата — на 1 миллион рублей.

Как сообщил РИА Новости адвокат, Изотов продолжает настаивать, что именно автомобиль Солтана выехал на встречную полосу. В результате ДТП, напомнил адвокат, тяжелые травмы получила супруга подсудимого. В четверг она была допрошена в качестве свидетеля. Следующее заседание по делу назначено на 22 марта. Для допроса в суд вызваны 10 свидетелей. По словам адвоката, в основном это сотрудники полиции. Двое свидетелей — водители автомобилей, которые двигались впереди автомобиля погибшего.

Павел Солтан работал депутатом законодательного собрания Петербурга четырех созывов, был членом партии «Справедливая Россия». Автор множества законодательных инициатив в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов. Являлся заместителем председателя постоянной комиссии по социальным вопросам, членом постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам городского парламента. Работал в Координационном совете по делам инвалидов при губернаторе Петербурга, в Совете по делам инвалидов при председателе Совета Федерации.

Павел Солтан был инвалидом с протезами кистей рук, управлял автомобилем с помощью специального оборудования. Со своей супругой он прожил вместе почти четверть века. Они вместе занимались общественной деятельностью и растили двоих дочерей.

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