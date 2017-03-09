В Ленобласти нашли завод по производству нелегального алкоголя
Завод по производству контрафактного алкоголя обнаружен во Всеволожском районе.
Завод по производству контрафактного алкоголя обнаружен во Всеволожском районе.
Полиция обнаружила около 10 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции на территории заброшенных складских помещений в деревне Новосергиевка Всеволожского района. На бутылках различных брендов были наклеены поддельные акцизные марки без необходимых голограмм.
Изъятая продукция направлена на экспертизу. Следственным управлением принимается решение о возбуждении уголовного дела.