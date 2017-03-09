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18:30 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти нашли завод по производству нелегального алкоголя

Завод по производству контрафактного алкоголя обнаружен во Всеволожском районе.

Источник: РИА "Новости"

Полиция обнаружила около 10 тыс. литров контрафактной алкогольной продукции на территории заброшенных складских помещений в деревне Новосергиевка Всеволожского района. На бутылках различных брендов были наклеены поддельные акцизные марки без необходимых голограмм.

Изъятая продукция направлена на экспертизу. Следственным управлением принимается решение о возбуждении уголовного дела.

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