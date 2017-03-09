Кредитной мошеннице отказали досрочном освобождении из колонии

Самарский областной суд, рассмотрев апелляционное представление Самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Самарской области, отменил решение Куйбышевского районного суда Самары, которым осужденной Татьяне Жевжаренко, отбывающей наказание в ФКУ ИК-15, неотбытая часть наказания заменена более мягким — исправительными работами, сообщает надзорное ведомство.

Жевжаренко признана виновной в мошенничестве в сфере кредитования за хищение, в том числе, средств, предоставленных самарским филиалом ОАО «Альфа-банк» в виде кредитов подконтрольным ей компаниям, на общую сумму 148 миллионов рублей в марте 2015 года судом Автозаводского района Тольятти.

По версии следствия, с 2006 года компании Жевжаренко — ЗАО «Полимер-авто», ООО «Торговый дом «ПЗМиР» и другие, кредитовались в ОАО «Альфа-банк», предоставляя ложные сведения о своем финансовом состоянии. В конце 2007 года работники указанных компаний и расчеты по их контрактам с ОАО «АвтоВАЗ» были переведены на компании с такими же названиями, но другими ИНН.

Аналогичные схемы Татьяна Жевжаренко применяла и в отношениях с еще восемью банками. Совокупный ущерб от ее преступной деятельности оценивается в размере одного миллиарда. рублей.

Отбыв предусмотренную законом часть срока наказания, Жевжаренко обратилась в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Удовлетворяя ходатайство осужденной, суд Куйбышевского района Самары, вопреки требованиям прокурора, не учел те обстоятельства, что Жевжаренко не предприняла должных мер к возмещению многомиллионного ущерба, причиненного её преступлениями. Кроме того, поведение Жевжаренко в местах лишения свободы не было безупречным.

В связи с этим Самарский спецпрокурор обратился с апелляционными представлениями на решение Куйбышевского районного суда в вышестоящую судебную инстанцию, которая удовлетворила его требования.