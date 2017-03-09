Изъятые в центре Рерихов картины передали Музею Востока

«Нам были переданы на хранение в качестве вещественного доказательства около 50 упаковок. Сколько там картин, я не могу сказать, так как мы не имеем права их распечатывать», — сказал он.

Во вторник, 7 марта, в центре во время обысков были изъяты около 200 экспонатов, в том числе картины Николая и Святослава Рерихов. Как пояснила тогда официальный представитель МВД России Ирина Волк, они изымались в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего председателя одного из столичных банков.

Она уточнила, что фигурант дела приобретал на похищенные у банка средства картины Николая и Святослава Рерихов и передавал их в дар Центру с 1990 по 2010 год. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство», которое позже было переквалифицировано по статье «Мошенничество». Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Как уточнял источник «Интерфакса», девять из изъятых в ходе обысков картин были подарены музею Борисом Булочником, бывшим председателем правления «Мастер-банка», который обанкротился в 2014 году.