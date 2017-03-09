В ГПУ назвали имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой в январе 2015 года

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков.

«Нам удалось получить доказательства, послужившие основанием для получения подозрения отдельным лицам, а именно гражданину РФ полковнику Синельникову, и гражданину Украины Шпакову. Шпаков руководил непосредственно артиллерийским батальоном, который вел обстрел, в результате которого погибли люди, а Синельников занимал должность командира, куратора 5 армейской бригады и командовал действиями Шпакова», — рассказал Маяков.

Сообщения о подозрении направлены по почте.

Шпаков сейчас находится на неподконтрольной территории, в городе Донецке. Ранее он имел отношение к вооруженным силам Украины.

13 января 2015 г. вблизи Волновахи обстреляли рейсовый автобус, в результате чего погибли 12 и были ранены 19 мирных граждан. Генеральная прокуратура Украины признала произошедшее террористическим актом.