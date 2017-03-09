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15:02 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивосток произошел пожар

Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами.

На пульт пожарной охраны города Владивостока поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью Очевидец происшествия рассказал, что в краевом центре горит балкон в квартире дома, расположенного на улице Связи.

Оперативно прибыв по указанному адресу пожарные приступили к тушению жилого помещения.

Пожар на общей площади 10 кв. м. — полностью ликвидирован. При тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Соседние объекты не пострадали. Причины возникновения пожара устанавливаются специалистами.

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