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16:51 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже маршрутный «ПАЗ» сбил 33-летнего пешехода на «зебре»

Мужчина шел по нерегулируемому переходу на Левом берегу.

Маршрутный «ПАЗ-4234» сбил 33-летнего мужчину в 15:20 среды, 8 марта. Авария произошла у дома № 49 на Хоперском переулке в Левобережном районе, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в службе пропаганды городской ГИБДД. За рулем машины был 31-летний водитель.

Автобус ехал с Ленинского проспекта в сторону улицы Волгоградской. По предварительным данным, мужчина шел по нерегулируемому переходу на улице Димитрова. Пешеход получил телесные повреждения и попал в больницу. Получив медпомощь, мужчина отправился домой.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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