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14:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Оружие со всего мира». СБУ перекрыла мощный канал контрабанды

Служба безопасности Украины в результате спецоперации перекрыла канал контрабанды в Украину оружия и комплектующих из более чем 10 стран мира. Задержаны трое злоумышленников — жители Киева и Харьковской области.

Источник: "РИА Новости" Украина

Пресс-служба СБУ сообщает, что злоумышленники заказывали комплектующие к стрелковому оружию в странах Западной Европы и США, собирали их и продавали, которые поступали в Украину по почте или их доставляли курьеры в обход таможни.

Поиск покупателей велся через специализированные форумы.

«Во время обысков, проведенных в начале марта по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и комплектующих производства ведущих вооруженных предприятий со всего мира: Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, Израиля, России и других стран», — сказано в сообщении.

Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу. Открыто уголовное производство по статьям «контрабанда» и «незаконное обращение с оружием» Уголовного кодекса Украины.

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