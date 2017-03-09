Петербуржца будут судить за вымышленное мясо на 34 миллиона
Уголовное дело получил петербуржец, обманувший покупателя продуктов. Пострадавшая компания осталась и без мяса, и без денег.
Уголовное дело получил петербуржец, обманувший покупателя продуктов. Пострадавшая компания осталась и без мяса, и без денег.
Как сообщили 9 марта в
На расчетные счета подставных компаний заказчик перечислил 34 миллиона, но продуктов так и не дождался. Следователи считают, что Баженов миллионы обналичил, используя при этом счета людей и компаний, которые о происхождении денег не знали.
Разбираться в деле будет Невский районный суд Петербурга.