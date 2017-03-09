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17:32 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржца будут судить за вымышленное мясо на 34 миллиона

Уголовное дело получил петербуржец, обманувший покупателя продуктов. Пострадавшая компания осталась и без мяса, и без денег.

Источник: AP 2017

Как сообщили 9 марта в пресс-службе прокуратуры города, Кирилла Баженова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он заключил с обществом с ограниченной ответственностью договор на поставку мяса, выступая при этом якобы от лица руководителей двух фирм. Между тем, по данным ведомства, эти фирмы фактически законную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляют.

На расчетные счета подставных компаний заказчик перечислил 34 миллиона, но продуктов так и не дождался. Следователи считают, что Баженов миллионы обналичил, используя при этом счета людей и компаний, которые о происхождении денег не знали.

Разбираться в деле будет Невский районный суд Петербурга.

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